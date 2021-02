La BBC interdite en Chine après un reportage sur les Ouïghours (vidéo)

Depuis ce jeudi, il n’est définitivement plus possible de regarder BBC World News en Chine. L’autorité de régulation de l’audiovisuel du pays a édicté que la chaîne avait « sérieusement » enfreint les directives chinoises. En cause : un reportage qui montre des témoignages attestant de tortures, viols et stérilisations forcées de femmes ouïghoures, une population musulmane de la province du Xinjiang, à l’ouest de la Chine. Une décision de Pékin qui s’inscrit dans un cadre plus large de limitation de la liberté de presse et de tensions internationales.

Des témoignages glaçants

Dans un communiqué, l’autorité estime que « les informations doivent être véridiques et justes » et « ne [doivent pas porter] préjudice aux intérêts nationaux de la Chine ». Elle conteste ainsi les témoignages récoltés par la chaîne et « n’autorise pas à la BBC à continuer d’émettre en Chine ». En réalité, cette décision a plus une valeur symbolique qu’autre chose puisque les Chinois ne pouvaient déjà pas voir BBC World News chez eux. Seuls les hôtels internationaux avaient ce privilège qui appartient aujourd’hui au passé.