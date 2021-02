Selena Gomez a enregistré son nouvel album grâce à Zoom

Les mesures sanitaires ne font pas d’exceptions et Selena Gomez a décidé de les suivre à la règle, même si cela signifiait ne pas aller en studio pour enregistrer son nouvel EP. Des méthodes existent néanmoins et c’est à travers la plateforme de réunion en ligne que la star explique comment s’est organisé le processus à travers une vidéo Vevo Footnotes. « Le projet s’est déroulé très rapidement et de façon naturelle. Quant au processus, nous avons en fait enregistré presque tout l’EP sur Zoom à cause du Covid ».

L’album en question sortira donc le 12 mars prochain. Un premier single a été dévoilé le 14 janvier dernier, De Una Vez qui est déjà un carton avec plus de 26 millions d’écoutes sur Spotify et 57 millions de vue sur Youtube avec son clip rose et fleuri. Selena Gomez a aussi collaboré avec l’artiste vénézuélo-américaine Elena Rose sur cet EP. Selena Gomez décrit cette collaboratrice comme une incroyable autrice qui : « (…) je pense, comprend vraiment mon cœur et ce que je voulais dire dans ce projet ».

Rendez-vous dans quelques semaines pour pouvoir écouter « Revelación ».