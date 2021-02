Des «rivières» d’or à ciel ouvert sont visibles grâce à des photos aériennes en plein de cœur de l’Amazonie

Des coulées d’or qui scintillent depuis l’espace. Ce sont les photos prises par un astronaute de la Station Spatiale Internationale (ISS). Ces « rivières » ou « cicatrices » qui se répandent sur des hectares sont en réalité le fruit d’extractions illégales d’or dans la forêt amazonienne. Les photos ont été prises dans la région de Madre de Dios au sud-est du Pérou à l’occasion d’une éclaircie nuageuse.

Empoisonnement de l’eau

La présence de ces orpailleurs n’est pas nouvelle, cela fait plus d’une dizaine d’années que des entreprises illégales s’installent dans la région pour récupérer l’or dans les rivières et les sols. En plus d’être illégales, ces extractions sont extrêmement préjudiciables pour la forêt, les populations et toute la biodiversité de la région. En effet, pour extraire l’or, les orpailleurs utilisent du mercure et créent des bassins artificiels. Ce mercure se retrouve alors dans l’eau et vient empoisonner les autochtones mais aussi la faune et la flore.