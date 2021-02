Chasseurs de microbes (3)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Bien entendu, cet homme était tatillon comme le sont beaucoup de savants. Dénués de toute prescience, ils sont éberlués de découvrir ce qu’ils n’ont pas cherché… Ces nouveaux animaux sont fantastiques, d’accord. Leur simple découverte ne satisfaisait pas ce garçon que dévorait une curiosité excessive et qui désirait tout examiner de plus près, et trouver la raison et le pourquoi de chaque chose. « Pourquoi le poivre pique-t-il ? » Telle était la question qu’il se posa un jour. « Sans doute parce qu’il doit se trouver sur les grains de poivre d’infimes...