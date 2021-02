Encore un changement de plan dans le tournage de la suite de «Mission Impossible»

Jamais la saga « Mission Impossible » n’aura aussi bien porté son nom. Alors que le tournage du septième chapitre vient de s’achever au Moyen-Orient la semaine passée, c’est le huitième film de la série qui subit déjà des retards.

Rien à voir avec la pandémie de coronavirus cette fois, qui a interrompu plusieurs fois le tournage de « Mission Impossible 7 » et mis les nerfs de Tom Cruise à rude épreuve. Maintenant c’est en réalité l’agenda chargé de l’acteur vedette qui pose problème pour tourner la suite de la saga.

En effet, Deadline a révélé lundi que les épisodes 7 et 8 de « Mission Impossible » ne seraient finalement pas tournés l’un à la suite de l’autre. L’enchaînement des deux n’est plus possible, car Tom Cruise doit maintenant se lancer dans la promo d’un autre film, « Top Gun 2 ». Le long-métrage d’action doit normalement, si la pandémie le permet, sortir dans les salles de cinéma en juillet prochain. Ce qui permettrait alors à l’équipe de « Mission Impossible » de reprendre les tournages juste après. Jusqu’à maintenant, la date de sortie du huitième opus reste le 4 novembre 2022, soit presque un an pile après la sortie prévue de « Mission Impossible 7 ».