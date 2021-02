Quel prénom portera le deuxième enfant de Meghan et Harry? Voici les prédictions des bookmakers

La nouvelle a fait la Une des journaux britanniques le 15 février : Meghan Markle et le prince Harry vont être parents une deuxième fois. Mais le petit Archie, un an et demi, va-t-il avoir un petit frère ou une petite sœur ? Nul ne le sait actuellement, mais cela ne freine pas les bookmakers, qui spéculent déjà sur le nom du futur bébé.

Selon la société de paris Ladbrokes, deux prénoms figurent en haut des prédictions : Alfie pour un garçon, et Alexandra pour une fille. Mais Elizabeth et Philip, prénoms des grands-parents du prince Harry, vont partie des suggestions également. Mais ce n’est pas tout, et le duc et la duchesse de Sussex pourraient bien déjouer les paris, comme l’explique au Daily Mail le porte-parole de Betfair : « Après avoir choisi Archie – un nom qui ne figurait même pas sur notre liste, pour leur premier enfant – les paris suggèrent que Meghan Markle et le prince Harry pourraient opter pour un nom plus traditionnel pour leur deuxième enfant, comme Oliver et Diana qui sont parmi les favoris ».

Il se pourrait également que le prénom choisi par les parents d’Archie vienne plutôt du côté maternel, par exemple Thomas ou Doria, noms du père et de la mère de Meghan Markle. Le mystère restera entier jusqu’à la naissance du bébé !