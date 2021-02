Le prince Harry et Meghan Markle vont accorder une interview télévisée à Oprah Winfrey, un événement

La chaîne américaine CBS va sans doute voir ses audiences bondir le 7 mars prochain. En effet, elle a révélé dans un communiqué lundi que Meghan Markle et le prince Harry seraient les invités d’Oprah Winfrey pour une interview de plus d’une heure. Un événement médiatique important, sachant que le couple, qui attend son deuxième enfant, n’a plus accordé d’entretien de ce genre depuis qu’il s’est mis en retrait de la famille royale.

Dans un communiqué, CBS annonce que l’interview sera « une conversation intime » entre Meghan Markle, le prince Harry et Oprah Winfrey, qui est une proche de la famille. La célèbre présentatrice américaine, qui s’entretiendra d’abord seule avec la maman du petit Archie, abordera tous les aspects de la vie du duc et de la duchesse de Sussex, soit « les débuts (de Meghan Markle) en tant que membre de la famille royale, son mariage, la maternité, son travail philanthropique et la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense ». Le prince Harry rejoindra ensuite son épouse et Oprah Winfrey discutera avec eux « de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion », rapporte Purepeople.

Cette « interview de grande envergure » va sans aucun doute faire réagir la famille royale, qui ne s’est pas exprimée sur le sujet.