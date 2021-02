Meghan Markle l’emporte en justice contre le «Mail on Sunday»

La justice a reconnu qu’elle était en droit de ne pas voir une lettre personnelle envoyée à son père divulguée par les tabloïds et considérée comme relevant de l’intérêt public. Le parcours judiciaire doit encore être finalisé.

Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, a remporté jeudi son action en justice au Royaume-Uni contre la société éditrice du tabloïd Mail on Sunday, qu’elle poursuivait pour atteinte à la vie privée après la publication d’une lettre adressée à son père. C’est une victoire majeure dans la bataille engagée par le couple princier contre une presse impitoyable à son égard. L’ex-actrice américaine et le fils de Diana, morte pourchassée par des paparazzis en 1997 à Paris, ont invoqué la pression médiatique comme la raison principale de leur mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020 et ont lancé des poursuites contre plusieurs publications. Des « pratiques déshumanisantes » Meghan Markle, 39 ans, reprochait à Associated Newspapers — qui édite le site Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday — d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant de larges extraits d’une lettre manuscrite adressée en août 2018 à son père Thomas Markle, 76 ans, avec qui elle est en froid. « La requérante pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le contenu de la lettre demeure privé », a estimé le juge Mark Warby, de la Haute Cour de Londres.

Ce dernier avait été appelé en janvier par les avocats de Meghan Markle à se prononcer sans attendre un procès, qui aurait pu se révéler riche en révélations sur son couple avec le petit-fils d’Elizabeth II, installé en Californie depuis son éloignement de la monarchie britannique. « Pour ces publications, c’est un jeu. Pour moi et tant d’autres, c’est la vraie vie, de vraies relations et une tristesse très réelle. Le tort qu’elles ont causé et qu’elles continuent de causer est profond », a réagi la duchesse de Sussex, dénonçant des « pratiques déshumanisantes ». « Vous ne pouvez pas prendre la vie privée de quelqu’un et l’exploiter (...) comme le défendeur l’a fait de manière éhontée pendant deux ans », a-t-elle ajouté.

Le juge a également estimé que la publication de la lettre, en février 2019, enfreignait le droit d’auteur, mais qu’un procès était nécessaire pour en déterminer le titulaire, Associated Newspapers arguant que la duchesse de Sussex s’était fait aider par son équipe de communication pour l’écrire. Une audience pour déterminer les prochaines étapes de la procédure a été fixée au 2 mars.