Ambroise Paré au château d’Havré

Depuis plus de 40 ans, des passionnés, réunis au sein de l’ASBL « Les Amis du Château des Ducs d’Havré », se mobilisent pour restaurer et entretenir ce grand château, au nord-est de Mons, abandonné au milieu du XIXe siècle et victime d’écroulements à répétition dès 1930. La remise en état est titanesque, bien loin d’être achevée, mais plusieurs réalisations magnifiques ont été menées, comme la restauration de la tour d’Enghien avec sa toiture en bulbe.

Le site a une histoire riche et longue. On retiendra qu’il a été la possession de la...