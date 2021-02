Zekiel007, ce policier bruxellois qui fait le buzz sur TikTok (vidéo)

Inspecteur principal dans la police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles, Dimitri, de son vrai nom, est suivi par plus de 75.000 personnes sur TikTok. Ses vidéos sont même regardées en Thaïlande et en Indonésie.

Un policier qui cartonne sur TikTok ? C’est possible ! Et ce n’est pas Dimitri, alias Zekiel007, qui vous dira le contraire. Inspecteur pour la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, il s’est lancé sur TikTok après le décès de Georges Floyd aux États-Unis. Son but : donner une autre image de la police, à l’heure où les violences policières font la Une des médias dans le monde. « Je fais soit des vidéos démonstratives, résumé d’une journée en intervention, soit des vidéos explicatives concernant le recrutement ou les différents tests à la police par exemple », explique Dimitri à RTL Info. Et ses petits clips cartonnent ! Suivi par plus de 75.000 « tiktokeurs », le policier bruxellois connaît un succès international, car ses vidéos cumulent des milliers de vues, certaines depuis la Thaïlande ou l’Indonésie.

