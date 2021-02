Le duc et la duchesse de Sussex perdent leurs derniers titres officiels

Il était très attaché à ses titres militaires, notamment dans les Royal Marines. Elle bénéficiait de patronages caritatifs, entre autres au National Theatre de Londres. Tout cela fait désormais partie du passé. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle viennent de perdre leurs derniers titres officiels après avoir annoncé à la reine Elizabeth II qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.

« À la suite de conversations avec le duc, la reine a confirmé qu'en renonçant au travail lié à l'appartenance à la famille royale, il n'est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs inhérents à une vie au service du public », peut-on lire dans un communiqué de Buckingham Palace. « Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse demeurent des membres très aimés de la famille royale. »

Une fois rendus, leurs titres seront répartis entre les autres membres de la famille royale, affirment nos confrères de BFMTV.