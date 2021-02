Le zoo d’Islamabad va se réinventer après le départ de l’éléphant Kaavan

« Nous avons transféré temporairement quelque 380 animaux différents, dont des singes, nilgai (antilopes), zèbres et ours, dans différents sanctuaires au Pakistan et en dehors », a déclaré à l’AFP Waqar Zakriya, un responsable du Comité de gestion de la faune sauvage (IWMB) à Islamabad. « Ils seront tous ramenés ici, pour être gardés non en captivité mais en habitat naturel dans un parc national », a-t-il expliqué.

«Il a l’air très heureux»

Ce parc devrait abriter une installation pour soigner et rééduquer les animaux blessés, qui serait la première du genre au Pakistan. Cette initiative, soutenue notamment par Four Paws, l’ONG autrichienne qui a organisé le transfert de Kaavan, est « extraordinaire », a jugé Rab Nawaz, directeur pour le Pakistan du Fonds mondial pour la nature (WWF).

Les mauvais traitements infligés aux animaux sont courants au Pakistan. Que ce soit dans les zoos ou de la part de riches particuliers, qui paradent sur les réseaux sociaux aux côtés d’animaux exotiques. Mais les attitudes commencent lentement à changer. « Nous devons prendre meilleur soin des animaux en captivité », a estimé Anis ur-Rehman un expert pakistanais de la faune sauvage, en évoquant le cas similaire d’un éléphant maltraité dans un zoo de Karachi (sud).

L’IWMB fait également pression sur le gouvernement pour qu’il renforce les lois ciblant les braconniers, qui font régulièrement le trafic d’oiseaux, singes et même d’ours noirs, selon Rina Saeed Khan, la présidente de l’IWMB. Le départ de Kaavan pour une terre plus hospitalière a tout de même causé un peu d’amertume à au moins une personne, son dernier dompteur au zoo, Imran Hussain.

Celui-ci avait été engagé et spécialement formé l’an passé par l’IWMB quand le sort de Kaavan a commencé à alarmer l’opinion internationale, et il a rapidement noué un lien étroit avec le pachyderme. « Je sens comme quelque chose qui se brise en moi quand je viens au zoo et vois sa cage vide », a-t-il raconté à l’AFP. « Il avait l’habitude de m’accueillir chaque matin avec un barrissement bruyant et en soulevant sa trompe. Il me lançait de l’eau dessus pour exprimer son contentement, ou sa colère. » Il sait pourtant que Kaavan est mieux là où il est désormais. « J’ai vu quelques images vidéo de Kaavan (...) Il a l’air très heureux. Je prie Dieu pour qu’il vive longtemps. »