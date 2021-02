McFly et Carlito relèvent le défi lancé par Emmanuel Macron en dévoilant une vidéo sur les gestes barrières

En France comme dans la majorité des pays dans me monde, la pandémie de coronavirus est difficilement contenue, malgré les règles sanitaires mises en place. Certains en ont d’ailleurs tellement marre qu’ils relâchent leur vigilance. Alors pour rappeler aux Français l’importance des gestes barrières, au-delà de ses propres discours, le président a lancé un défi aux célèbres youtubeurs français McFly et Carlito : tourner une vidéo sur ces gestes incontournables en période de crise sanitaire. Et si la vidéo dépasse les 10 millions de vues, les deux vidéastes humoristes pourront tourner à l’Élysée, comme le leur a promis le Président français. Ils ont précisé qu’ils voulaient dans ce cas tourner concours d’anecdotes avec Emmanuel Macron, comme ils ont l’habitude de le faire sur leur chaîne Youtube avec différentes personnalités. Le perdant doit alors réaliser un gage et le chef d’État ne fera pas exception. « S’il perd, Manu aura un gage », préviennent-ils, rapporte BFM TV.

Le duo a relevé le défi et dévoilé ce dimanche sur leur chaîne la chanson « Je me souviens », accompagné d’un message : « Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble. Prenez soin de vous et de moi. Merci pour votre soutien dans cette aventure folle ».

La vidéo pleine d’autodérision correspond tout à fait à leur humour habituel. « Après j’sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec les gestes barrières », lance notamment McFly au début. Ils listent ensuite les gestes barrières qu’ils n’ont pas respectés : « J’ai ôté mon masque en voiture / J’en pouvais plus d’pas respirer / J’utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu’ils sont trop gras (c’est trop visqueux) / J’ai éternué dans ma main / Mon coude était trop loin / Y’avait trop de monde dans l’ascenseur / Mais chuis rentré quand même / (…) Il se peut que potentiellement peut-être, j’ai accepté un apéro/ Mais je suis rentré avant le couvre-feu (c’est faux) / Ça fait un bail que je n’ai pas aéré la pièce / (…) J’ai pas fait de test avant d’aller voir Mamy ».