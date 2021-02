Les images effrayantes d’un réacteur qui prend feu en plein vol (vidéos)

Les 231 passagers et 10 membres d’équipage du vol UA328 ont eu la peur de leur vie ce samedi à bord d’un Boeing 777-220 d'United Airlines, devant relier Denver dans le Colorado à Honolulu. Peu de temps après le décollage, un réacteur de l’avion a en effet pris feu et a commencé à se désintégrer en plein vol. En raison de cet incident, les pilotes ont été forcés de faire demi-tour. Malgré de nombreux débris manquants à l’appareil, ils ont réussi à poser l’avion sur la piste, après avoir contacté la tour de contrôle de l'aéroport international de Denver pour avoir l’autorisation d’atterrir en urgence.

Au sol, les habitants ont assisté à l’explosion du réacteur dans les airs et à la chute de nombreux débris. L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué être au courant de cela et a annoncé qu’une enquête était ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos du réacteur en feu ont été publiées, démontrant qu’une catastrophe a été évitée de justesse.