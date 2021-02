À la télé ce soir: «Neuilly sa mère, sa mère» et «Je voulais juste rentrer chez-moi»

Il y a dix ans, Sami Benboudaoud quittait sa cité pour Neuilly-sur-Seine. Il a survécu et est devenu depuis un étudiant brillant en sciences politiques. Après un revers de fortune, la famille doit quitter Neuilly et vivre dans la cité de Sami, à Nanterre. Son cousin, Sarkozyste convaincu, brigue la mairie...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les aventures du baron de Münchausen », à 20h50 sur France 5 - Trois étoiles

Après son rétro-futuriste « Brazil », le plus américain des « Monty Python » s’est penché sur les aventures de ce héros légendaire de la littérature allemande. Une réussite totale, parsemée de gags et de répliques d’un humour british irrésistible. Malgré trois Baftas autochtones, trois Rubans d’argent italiens, quatre nominations aux Oscars et aux Saturn Awards, le film fut un échec commercial totalement injuste.

« Raccrochez, c’est une erreur », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Tiré d’un monologue radiophonique joué par Agnes Moorehead et rejeté à sa sortie notamment pour cause d’épilogue non conforme aux habitudes de l’époque, un film noir devenu adulé des cinéphiles, notamment pour le contre-emploi du jeune Burt Lancaster et pour la « perf’ » de Barbara Stanwick. Hitchcock va s’en inspirer pour plusieurs de ses films, dont « L’inconnu du Nord-Express » et « Le crime était presque parfait ».

« The November Man », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Tirée d’un roman de Bill Granger, cette sérieB de bonne facture à la mise en scène soignée par l’excellent auteur australien de « No Way Out » et « Braquage à l’anglaise » nous ramène ce bon vieux Pierce Brosnan aux affaires d’espionnage après son éviction du smoking de James Bond. Mieux : il a pour partenaire Olga Kurylenko, celle de son successeur Daniel Craig dans « Quantum of Solace ».

« Marie-Francine », à 22h25 sur La Une - Deux étoiles

Après l’échec – pas vraiment justifié – de « 100% cachemire », l’auteure de « Palais Royal ! » a retrouvé le succès avec cette nouvelle satire virant toutefois à la comédie romantique par la présence à contre-emploi de Patrick Timsit qui s’en tire à merveille, devant une « vieille garde » en grande forme incluant les Hélène Vincent, Philippe Laudenbach, Danièle Lebrun et Albert Préjean.

« Conspiracy », à 23h20 sur C8 - Deux étoiles

Le dernier titre du réalisateur anglais de « Le monde ne suffit pas », lequel s’est discrètement éteint en janvier dernier à la veille de ses 80 ans. Du déjà-vu, certes, mais toujours efficace et passionnant.