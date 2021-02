Daft Punk, c’est fini! Retour sur le classement de leurs plus grands succès (vidéos)

Les rumeurs annonçaient l’arrivée d’un prochain album. Finalement, Daft Punk vient d’imploser. Ce lundi, le groupe a publié « Epilogue », un clip de huit minutes qui sera le dernier. On y voit les deux DJ face à face dans un désert avant de partir chacun de leurs côtés. Puis apparaissent les dates de début et de fin du duo français, 1993-2021. Ainsi se termine un parcours constellé de disques de platine. Voici les cinq plus grandes réussites de leur carrière.

Leur premier album, « Homework », est déjà un gros succès. Sorti en 1997, il comporte notamment le titre « Around the World » qui fera le bonheur de toutes les boîtes de nuit à travers le monde. Les deux Parisiens se classent dans les charts de tous les pays occidentaux, parfois à la première place (comme en Italie). Un succès qui n’est en réalité qu’un prélude.

En 2000 sort ensuite le single « One More Time ». Premier extrait de l’album « Discovery », il est à nouveau un grand succès. Il atteint le top 1 en France et dans le classement européen unifié, ainsi que le top 10 dans presque toute l’Europe. Cette chanson est ensuite devenue le générique des NRJ Music Awards pendant presque une décennie.

Un autre titre de « Discovery » va lui aussi être relayé encore et encore lors des soirées : « Harder, Better, Faster, Stronger ». Son rythme entêtant est constitué d’un sample, utilisé en boucle et qui représente l’intégralité de la chanson. Une recette simple mais qui marche.

Près d’une décennie plus tard, en 2013, le premier titre de l’album « Random Access Memories » représente le sommum de la carrière du duo : « Get Lucky », avec Pharrell Williams. Le résultat est alors plus qu’au rendez-vous. Daft Punk obtient deux Grammy Awards et est classé premier dans un nombre incroyable de pays (France, Belgique, Italie, Irlande, Grèce, Hongrie, Espagne, Autriche, Australie, Allemagne, Afrique du Sud…). Ils se classent dans le top 10 dans 32 pays au total, avec presque 10 millions de copies vendues au total.

Plus récemment, Daft Punk a également participé à l’élaboration du morceau « Starboy », avec The Weeknd. Rien qu’aux USA, le single est vendu à cinq millions d’exemplaires, ce qui le place à la première place du classement Billboard.