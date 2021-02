Monarchie: Delphine dans la crypte royale

La princesse Delphine et son époux Jim O’Hare. - BelgaImage

Le roi Albert et la reine Paola se sont notamment recueillis devant le caveau commun du roi Léopold III et de ses deux épouses successives. - BelgaImage

Le Roi et la Reine masqués de noir devant la tombe du roi Baudouin et de la reine Fabiola. - BelgaImage

Un signe de plus que Delphine trouve sa place au sein de la Famille royale. Le Roi a convié sa demi-sœur, comme n’importe quel autre membre de la Famille royale, à venir s’incliner devant leurs ancêtres communs, les défunts de la Dynastie. Habituellement, tous les 17 février, jour anniversaire de la mort du roi Albert Ier (le 17 février 1934), les Souverains et leurs proches ont pris l’habitude de commander une messe en hommage à tous les défunts de la Famille royale, en présence de nombreux membres de ladite famille et d’autres invités, en l’église Notre-Dame de Laeken. Ensuite, ils...