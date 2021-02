Voici le premier son enregistré sur Mars (vidéo)

Evénement inédit dans l’histoire spatiale : un micro a pu capter des sons émis sur une autre planète que la Terre. C’est l’exploit qu’a pu accomplir le rover Perseverance, arrivé jeudi dernier sur Mars. C’est donc depuis la planète rouge que le robot a pu envoyer un extrait sonore qui donne une idée de ce que l’on peut entendre sur Mars. Un enregistrement à la fois captivant et (il faut le dire) pas si impressionnant que cela.

Un léger bruissement

Dans l’enregistrement de la Nasa, on entend en effet… un calme quasi-absolu, si ce n’est le son émis par le rover. Mais certains bruits ne viennent pas du robot. C’est ainsi que l’on entend des sortes de rafales. Et la Nasa le confirme : « Oui, vous venez bien d'entendre une bourrasque de vent à la surface de Mars, capturée par le micro et renvoyée sur Terre ».

Pour mieux faire ressortir ces sons originaires de la planète rouge, la Nasa a ensuite publié un son expurgé. Un filtre permet ainsi d’enlever le bruit strident du robot, pour ne laisser que celui du vent martien. Mais autant dire qu’il faut avoir l’oreille fine ! Les sons restants sont en effet presque imperceptibles. « Mettez vos casques », conseille d’ailleurs la Nasa pour mieux les entendre.