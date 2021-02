Un joli cocktail de stars

Mel Gibson, Kurt Russell et la belle Michelle Pfeiffer à l’affiche de ce sympathique polar. - Isopix

Lors de sa sortie sur nos écrans, en 1989, « Tequila Sunrise » fit un tabac, et au bout du compte, une carrière honorable. Il est vrai qu’avec en tête d’affiche l’affriolante Michelle Pfeiffer conjointement convoitée par Mel Gibson et Kurt Russell dans une intrigue policière ayant pour cadre les plus beaux endroits de la côte californienne, tout y… était.

Native du cru ayant vu le jour à Santa Ana dans l’Orange County dont elle fut la Miss, l’ex-héroïne de « Grease 2 » et du superbe remake de « Scarface » par Brian De...