À San Francisco, une maison victorienne de 139 ans a été déplacée (photos)

La maison date de 1882 et a été bâtie au 807 Franklin Street. Depuis ce week-end, l’adresse a changé mais la maison est toujours là. La maison victorienne est allée six blocs plus loin au 635 Fulton Street, posée sur un camion. Un déplacement impressionnant qui a valu des aménagements dans la ville et une grande préparation. La maison est typiquement dans le style de San Francisco, une façade peinte en verte, de grandes fenêtres, deux étages et six chambres.