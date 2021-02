Valérie Lemercier à propos du tournage des «Visiteurs»: «J’avais pris un peu le melon»

Il y a 28 ans, Jean-Marie Poiré réalisait le premier opus des « Visiteurs » avec à l’affiche Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Christian Bujeau mais aussi Valérie Lemercier. Le film a été à la première place du box-office français pour l’année 1993 avec plus de 13 millions d’entrées, mais malgré ce succès, le tournage a tout de même laissé un souvenir en demi-teinte à l’actrice. Jean-Marie Poiré peu convaincu « C’était difficile. Jean-Marie Poiré voulait que ce soit bien et il n’était pas content de moi » raconte-t-elle au micro de France Culture. Pour elle, ce décalage viendrait peut-être de son état d’esprit à l’époque : « Probablement que j’avais pris un peu le melon d’avoir joué toute seule pendant neuf mois ».

En effet l’actrice venait de décrocher le Molière du one man show. Elle venait aussi de jouer dans « L’Opération Corned-Beef » de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno et Christian Clavier une fois encore, mais aussi dans « Le Bal des casse-pieds » et « Sexes faibles ! ».

« Jean-Marie Poiré venait me voir le soir et me disait « qu’est-ce qui se passe ? Tu n’es pas drôle » » se remémore Valérie Lemercier. Elle rajoute que le rôle était particulier pour elle puisqu’elle devait être normale, à l’inverse des autres personnages du film : « Ça n’a pas été facile. Comme ils jouaient des trucs incroyables, moi j’étais la normale du film puisque c’est par des gens normaux qu’on arrive à faire croire qu’il y a quelqu’un qui arrive d’un autre siècle ». Elle rajoute : « Je ne venais pas d’un autre temps. Je n’étais pas un Jacquouille qui arrive du Moyen-Âge ».