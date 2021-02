À la télé ce soir: «Pékin Express» ou «Duos Mystères»

Des stars chantent en duo sur scène… sans savoir avec qui elles partagent l’affiche ! Un cache-cache musical inédit, où artistes et public vont de surprises en surprises. En effet, pour chaque duo, les deux artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d’autre d’un « mur écran ». Chacun commence à chanter alors qu’il ne sait toujours pas qui est avec lui sur scène. Les voix se mêlent avant même que les deux personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le voile sera levé ? Dans « Duos mystères », tout commence par un jeu avant de basculer dans l’émotion.

« Pékin Express », à 20h00 sur Club RTL

Pour cette 1ère étape de la course, les 8 binômes vont découvrir l’Ouganda, surnommé la perle de l’Afrique. Nouveauté cette année, à peine descendus de l’avion ils seront immédiatement mis dans le bain. Et c’est en courant, valise à la main, qu’ils apercevront les premiers paysages de cette sublime région des grands lacs le long de la vallée du rif. Cette 1ère étape sera aussi l’occasion de rencontrer le peuple ougandais. Les soirées chez l’habitant, au milieu de myriades d’enfants, seront sous le signe de l’émotion et de la générosité, ce qui touchera particulièrement nos 8 binômes. Cette 14ème saison pleine d’émotions et de rebondissements débutera fort sous l’écrasant soleil africain.