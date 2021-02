Kanye West, en plein déni, affirme que Kim Kardashian bluffe avec leur divorce

Après des mois de tension, Kim Kardashian a déclaré vouloir le divorce, a engagé une avocate et tout indique que la rupture est définitive. Même sa bague de fiançailles a disparu. Mais de toute évidence, Kanye West refuse de croire qu’il est célibataire. Selon la presse américaine et britannique, il aurait donc un comportement étrange, voire schizophrène, alternant les moments où il nie et accepte cette nouvelle réalité.

Je t’aime, moi non plus

Dans un premier temps, selon le Daily Mail, Kanye West aurait d’abord revendu les bijoux qu’il avait offerts à sa femme, question de tourner la page. Mais depuis, il semble qu’il est quelque difficulté à écrire la page suivante. C’est ainsi que d’après The Sun, Kanye West aurait adopté la position inverse en déclarant à qui veut l’entendre que son histoire avec Kim Kardashian n’est pas vraiment finie.

« Kanye raconte à ses amis que Kim bluffe à propos du divorce et que leur mariage n’est pas vraiment terminé », explique une source proche de Kanye West. Pour justifier cette thèse, le chanteur a une explication tout trouvée : « Elle veut que Kanye se réveille. Il doit réaliser que s’il ne change pas, il la perdra. Elle veut qu’il s’engage et qu’il soit le mari et le père qu’il doit être ».