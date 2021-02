Les larmes d’Amel Bent, le «choc» de Carla Bruni…: les meilleurs moments de «Duos mystères» (vidéo)

Ce samedi soir, le lancement de « Duos mystères » n’a pas déçu les téléspectateurs en quête de moments attendrissants. Le concept original du programme a convaincu le public qui a propulsé TF1 au sommet des audiences. Le but : faire chanter deux artistes très attachés l’un à l’autre sur un même plateau sans qu’ils ne se voient et en ne dévoilant leurs identités qu’au milieu de la chanson. De quoi émouvoir des personnalités qui ne s’étaient parfois pas vues depuis longtemps à cause de la crise sanitaire.

Des rires aux larmes

Parmi les moments les plus marquants, on retiendra celui d’Amel Bent et de sa petite sœur, May. En duo sur la musique thème de « La Belle et la Bête », « L’histoire éternelle », la voix de May était modifiée dans les oreillettes de sa sœur pour que cette dernière ne la reconnaisse qu’une fois un mur levé. Lorsque ce moment est arrivé, Amel Bent n’a même pas eu à attendre de voir le visage de sa sœur pour la reconnaître. Ensuite, elles ont eu du mal à terminer la chanson, chacune étant bouleversées par l’émotion.

Autre moment émouvant : le duo entre Carla Bruni et son amie depuis trente ans, Marine Delterme. Là aussi, comme avec Amel Bent, Carla Bruni a eu du mal à se reprendre une fois le mur levé, avant de terminer la chanson avec un grand sourire continu. « Ça m’a fait un choc terrible », confie l’ex-Première Dame, ravie par cette surprise. « On a été colocs à New York […] On a chanté ensemble toute notre vie », confie-t-elle ensuite à Alessandra Sublet. « On a toujours chanté, on s'est toujours vues puis Carla prenait la guitare. Et quand elle est devenue chanteuse professionnelle, j’étais très triste parce que je me suis dit que je n’allais plus jamais chanter avec elle », ajoute de son côté l’héroïne d’Alice Nevers.