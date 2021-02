En Finlande, ces habitants construisent le plus grand «manège de glace» du monde (vidéo)

Voilà un record dont vous n’avez certainement jamais entendu parler, celui du plus grand « manège de glace ». Un « manège de glace » est en réalité un énorme disque de glace qui doit tourner sur lui-même. Une idée de l’inventeur finlandais Janne Käpylehto, datant d’il y a quelques années.

Pour réussir à créer cette attraction particulière, il faut tracer un cercle géant sur surface gelée d’un immense lac par exemple, le découper, et tenter ensuite de le faire tourner grâce à un moteur. Voici donc le défi d’un groupe de Finlandais, qui entend battre le record actuellement détenu par un Américain dans le Minnesota, rapporte l’AFP. Cet homme a réussi à faire tourner un manège de glace de 228m de diamètre. Les Finlandais, eux, travaillent en ce moment sur un de 300 mètres.

Depuis quelques jours, ils sont occupés à découper la base de leur manège de glace, sur le lac gelé de Lappajärvi. Le travail est ardu, et l’équipe a d’abord dû dégager 40cm de neige sur toute la surface dont ils ont besoin. Et ensuite, ils ont tracé leur cercle et tronçonner sur tout le périmètre, afin de détacher complètement leur disque de glace du reste de la surface. Une des grandes difficultés de ce chantier particulier, est de forme un cercle parfait : « S’il n’est pas parfaitement circulaire, le manège ne tourne pas », a expliqué Thor-Fredric Karlsson, un des assistants du projet. Et pour faire tourner le tout, une fois le manège prêt, l’équipe utilisera un moteur de bateau.