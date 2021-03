Misha, le bébé miracle

Elle n’aurait peut-être jamais vu le jour sans le miracle de la science et de l’amour. La petite Misha, 42 cm, 1,845 kilo, est née prématurée (à 32 semaines et 4 jours) par césarienne à l’hôpital de Suresnes le 12 février. Sa maman Déborah, dépourvue d’utérus mais pas sans ovaires (une affection frappant 1 femme sur 4.500), a pu accéder à ce grand bonheur grâce à sa propre mère Brigitte Mikolakczya qui lui a fait don de l’organe manquant. C’est là qu’intervient l’équipe du professeur français Jean-Marc Ayoubi, un as de la chirurgie obstétricienne, spécialiste de la médecine de reproduction...