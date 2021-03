Dans un petit essai pétri d’humour et d’intelligence, le comédien Sam Touzani dialogue sur l’identité, en toute indépendance.

Depuis 25 ans, il arpente la scène pour parler religion, sexualité, intégration. Il bouscule les codes, interroge la société, raisonne à voix haute, fusionne les cultures, le Maroc et la Belgique, le spectacle et la réflexion. Son guide ? La liberté de penser ! Mais qui suis-je ? Comment me suis-je construit ? Identité, j’écris ton nom, répond l’artiste.

L’identité, vous y pensez depuis votre premier spectacle, « One-Human-Show » en 2002. Ce sont nos racines ?...