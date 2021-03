VOGE 500 R : la CB500F en point de mire

Face à cette Voge 500 R (R comme roadster), dès le premier regard, difficile de ne pas évoquer les Honda CB500F qui semblent avoir généreusement inspiré Voge. Encore plus étonnant, le bloc moteur semble tout droit sorti du cadre d’une Honda, et ce n’est pas la lecture de la fiche technique qui dissipera les doutes : même cylindrée, mêmes côtes d’alésage/course, puissance couple et régimes quasiment identiques ! Pourtant, aucune information n’indique de lien entre Loncin et Honda. Cela posé, cette Voge fait illusion : débadgez-la et présentez-la à n’importe quel motard, aucun...