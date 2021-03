Ford Puma ST: un SUV sportif, cela existe

Si vous lisez beaucoup la presse automobile, vous savez que c’est un avis général : SUV et sportivité ne vont pas vraiment ensemble, pour la simple raison que plus on est assis haut, moins on a de sensations. C’est une règle qui, comme toutes les règles, a son exception. En l’occurrence, nous en avons expérimenté deux : le Porsche Cayenne et, dans une catégorie bien plus accessible, le petit Puma ST. En fait, nous le savions avant même de l’essayer. Car nous savons d’expérience que Ford n’a pas l’habitude d’utiliser son blason sportif ST à la légère. De plus, le Puma ST utilise...