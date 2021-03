À la télé ce soir: «The Voice Belgique» ou «Swagger»

Duel 4 – 48 talents, 4 coachs et Maureen Louys pour orchestrer « The Voice Belgique », l’événement musical produit et réalisé par la RTBF, dans son grand studio de Média Rives à Liège.

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La bataille des sexes » – à 20h10 sur Plug RTL – Trois étoiles

de Jonathan Dayton et Valérie Faris (2017)

En 1973, ce fut le « match du siècle » au pays de l’Oncle Sam, et cette production admirablement reconstituée est là pour nous le rappeler, avec des deux côtés du « court » une Emma Stone incroyablement ressemblante à la vraie Billie Jean King et un Steve Carell toujours aussi naturellement provocateur. Chapeau aux auteurs de « Little Miss Sunshine » pour ce très beau travail de mémoire.

« Red » – à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Robert Schwentke (2010)

Tirée des comics de Warren Ellis et mise en scène avec panache par l’auteur de l’excellent « Flight Plan », une très savoureuse comédie d’action qui prend complètement à contre-courant les « Expendables » de Sylvester Stallone débarqués simultanément sur nos grands écrans.

« Alliés », à 20h25 sur RTL-TVI – Trois étoiles

de Robert Zemeckis (2016)

Tiré paraît-il d’une histoire vraie, ce « mix » de « Casablanca » et du « Patient anglais » n’atteint évidemment pas l’aura de ces deux titres mythiques auxquels il fait irrémédiablement référence. Il est clair que ce n’est pas le meilleur film de l’auteur de « Forrest Gump » et « Seul au monde ». La mise en scène n’en est pas moins impressionnante et l’ambiance glamour omniprésente.

« À la dérive », à 21h15 sur C8 – Deux étoiles

de Baltasar Kormákur (2018)

Construit non chronologiquement et constamment relancé par de jolies haltes emplies d’une belle émotion, ce drame marin pour le reste très classique est tiré d’une histoire vraie et bascule à la dernière minute. Les images du presque naufrage sont impressionnantes et les séquences plus calmes reposent sur des paysages de rêve. Le réalisateur islandais de « Contrebande » est stylistiquement aussi à l’aise en pleine tempête océanique que sur les pentes de son « Everest ».

« Faster », à 20h00 sur CLUB RTL – Une étoile

de George Tillman Jr (2010)

Dwayne Johnson alias « The Rock » est manifestement dans son élément en ex-taulard ivre de vengeance envers ceux qui l’ont trahi. Par le réalisateur de « Men of Honor », un pur et poussiéreux produit US tenant autant du thriller que du western et du « road movie », relevé par la présence de Carla Gugino au sourire pulpeux.