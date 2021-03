Le cliché bluffant de ce photographe belge captive les internautes (photo)

Michiel Pieters est un jeune photographe limbourgeois qui voyage beaucoup, et ramène des centaines de clichés des quatre coins du monde. Mais l’une de ses plus belles images a été prise en Belgique, épingle RTL info.

Le jeune homme désirait depuis longtemps réaliser une photo de la lune, et de donner l’impression sur le cliché qu’une personne se trouvait juste à côté de l’astre. Et bien c’est chose faite ! Après des semaines de réflexion sur le moment, la météo, et l’endroit les plus appropriés pour prendre la meilleure photo, Michiel Pieters a trouvé les conditions idéales et concrétisé son projet.

Et il en a dévoilé le résultat il y a quelques jours sur Instagram, où il est suivi par 166.000 personnes. En légende du cliché intitulé « To the moon », le photographe a expliqué comment il était parvenu à prendre une telle image : « Cette photo est le résultat d’une telle planification, j’ai pensé à tant de détails que j’ai même apporté une échelle que mon ami pourrait utiliser comme plateforme pour se tenir debout ». Michiel Pieters et son modèle se sont en fait rendus à la tour Vlooyberg à Tielt-Winge, sorte d’escalier géant s’élevant vers le ciel, et ont attendu le bon moment pour exécuter l’idée du photographe.