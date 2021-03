À la télé ce soir: le téléfilm «La traque» sur l’affaire Fourniret et «L’arme fatale IV»

Un peu vieillis mais toujours bon pied, bon oeil, Martin Riggs et Roger Murtaugh continuent de former le tandem le plus dynamique de la police américaine. Le hasard leur permet de mettre au jour une filière qui exploite des clandestins chinois. Murtaugh recueille chez lui une famille d'émigrants...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Angel », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Entre « Le temps qui reste » et « Ricky », le cinéaste parisien a fait un détour par le film en costumes avec cette brillante adaptation du roman éponyme d’Elizabeth Taylor, romancière anglaise du Berckshire, née Coles, et n’ayant aucun lien de parenté avec sa cadette et célébrissime actrice disparue voici tout juste dix ans. Dans le rôle vedette, leur compatriote native de Hong Kong Romola Garai est étincelante.

« Les frères Sisters », à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

Gros succès critique et… gros échec commercial ! Dommage et incompréhensible, d’autant que ce western européen aux quatre Césars et superbement filmé dans plusieurs pays du Vieux Continent réunit les excellents John C. Reilly, Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal, sans oublier une B.O. signée Alexandre Desplat. Notons que l’ouvrage est sorti un demi-siècle après « Une corde, un colt » du regretté Robert Hossein, l’autre incursion réussie du cinéma français dans le genre.

« Le chat », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

D’après Simenon, ce formidable drame de la vieillesse reste un « must » qui vaut très largement le récent « Amour » surrécompensé de Michael Haneke. Évidemment, les Césars n’existaient pas encore à l’époque, sans quoi Jean Gabin et Simone Signoret n’eussent pu être oubliés. Ils reçurent d’ailleurs et de concert un Ours d’Argent à Berlin. Il est vrai aussi qu’à cette époque, le cinéma français n’était pas encore avare d’authentiques chefs-d’œuvre.

« Lucy », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

Avec des recettes mondiales flirtant avec le demi-milliard de dollars, l’enfant terrible du 15e arrondissement a établi un nouveau record dans sa filmo avec cette énième consécration de la super-héroïne initiée par « Nikita ». Cette fois, c’est la frêle Scarlett Johansson qui s’y colle, dans un récit d’anticipation certes basique, mais d’autant plus efficace que le rythme ne faiblit jamais dès que la machine est lancée.

« Tanguy », à 20h00 sur Club RTL - Une étoile

L’auteur de « Tatie Danielle » abandonne en partie la férocité habituelle de son humour dans cette comédie un peu caricaturale.