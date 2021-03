Décès de Patrick Dupond: Marie-Claude Pietragalla «pleure la disparition d'un ami et mentor»

Parmi la pluie d’hommages à Patrick Dupond, celui de Marie-Claude Pietragalla est probablement l’un des plus touchants. Suite à la mort de celui-ci à l’âge de 61 ans, la chorégraphe a tenu à publier un communiqué où elle décrit son émotion vis-à-vis de la disparition de son partenaire de scène et de « Danse avec les stars ».

« Patrick était né pour être danseur », ajoute-elle. « Il restera ce danseur extraordinaire qui a fait avancer la danse. Il est une icône de la danse, un artiste extraordinaire qui a électrisé la scène et le public. Il emmenait le public dans son imaginaire grâce à sa technique éblouissante. Patrick Dupond résume la danse, comme Noureev qui a marqué l'histoire de cet art. Il a démocratisé la danse, il savait en parler. Sa danse exprimait la grande humanité qu'il avait en lui. C'était un artiste total, un danseur mais aussi un acteur qui a marqué des générations de danseurs. Il était dans la transmission, il avait à cœur de transmettre son savoir. Sur scène, c'était un partenaire idéal, toujours bienveillant, toujours à l'écoute… ».

Une amitié en or

Marie-Claude Pietragalla et Patrick Dupond avaient un lien plus que spécial. C’est lui qui l’avait nommée au ballet de l’Opéra de Paris lorsqu’il en était le directeur. Ils sont ensuite devenus de proches amis, au point de devenir partenaires en 1992 pour le Lac des Cygnes. Ils sont enfin devenus tous les deux jurés dans l’émission « Danse avec les stars ».

Les autres membres du jury du programme de TF1 ont d’ailleurs eux aussi salué la mémoire de Patrick Dupond. Chris Marques a ainsi déclaré que « Patrick, c’était une douceur incroyable et en même temps c'était un guerrier de la vie ! Il avait un palmarès de dingue, il a dansé avec les plus grands au monde, c'est une icône. On perd un des grands noms de la danse ». Jean Marc-Généreux a de son côté déclaré que Patrick Dupond « sera éternellement pour nous tous un grand danseur, un grand artiste… un grand homme ».