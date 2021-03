Harry-Meghan: tout ce qu’il faut savoir sur leur interview choc de ce dimanche

Mardi, le quotidien britannique The Times a publié les témoignages d’anciens assistants de Meghan Markle qui accusent de harcèlement la duchesse, aujourd’hui âgée de 39 ans, lorsqu’elle vivait encore au sein de la famille royale. Le palais de Buckingham, qui s’est dit «très préoccupé», a immédiatement annoncé l’ouverture d’une enquête.

La série d’extraits savamment distillés depuis dimanche dernier indique que les Sussex, et Meghan Markle en particulier, entendent régler quelques comptes avec Buckingham Palace, un peu plus d’un an après leur mise en retrait de la famille royale. L’ancienne comédienne de télévision, enceinte de son deuxième enfant, a notamment accusé la maison Windsor de « colporter des mensonges », l’appelant, au passage, « la firme », évoquant les pires travers de la culture d’entreprise.

Réaction immédiate de Meghan Markle, dont un porte-parole a dit voir dans cette séquence « une campagne de dénigrement ». « Ce n’est pas une coïncidence », a-t-il ajouté, « que des accusations déformées et vieilles de plusieurs années » soient « communiquées à la presse britannique » avant la fameuse interview qui sera diffusée dimanche soir (lundi 01H00 GMT).

Le couple a souvent justifié sa mise en retrait et son départ d’Angleterre par le désir d’échapper à la presse britannique, mais il a aussi laissé filtrer publiquement son malaise au sein de l’institution. Pourtant, de l’avis de nombreux experts royaux, ni Meghan ni Harry ne devraient s’en prendre directement aux membres de la famille royale au cours de cette émission longue de deux heures, le prince ayant un lien affectif fort avec sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Des millions pour une interview

La crise n’est pas sans rappeler celle qui mena au divorce entre Charles et Diana, les parents d’Harry, aujourd’hui âgé de 36 ans, et l’interview événement de Lady Di à la chaîne BBC1 en 1995. « Ma plus grande inquiétude, c’était de voir l’histoire se répéter », a expliqué le prince Harry dans un autre extrait de l’émission spéciale de CBS, référence au destin tragique de la princesse de Galles, morte en 1997 dans un accident de la route à Paris alors que son chauffeur tentait d’échapper aux paparazzis.

Dernier chapitre en date, le quotidien britannique Daily Telegraph a publié samedi un article contenant des témoignages très critiques de Meghan Markle, présentée comme individualiste, calculatrice et capricieuse. Après avoir confirmé à la reine leur mise en retrait définitive de la famille royale, au terme d’une période d’observation, le duc et la duchesse de Sussex, mariés depuis mai 2018, ont perdu leurs derniers titres officiels en février.

Installé au Canada, puis en Californie, à Montecito, depuis mars, le duo a déjà résolument pris la tangente et capitalisé sur son image de couple moderne, mixte, tourné vers l’humanitaire, dans un pays où l’opinion leur est beaucoup plus favorable qu’en Angleterre. Quand de nombreux commentateurs royaux britanniques critiquent le couple, jugé inconséquent et égocentrique, certains observateurs américains voient dans le traitement de Meghan Markle des relents de racisme.

Depuis leur arrivée aux Etats-Unis, les époux ont créé leur fondation, Archewell, et se sont notamment engagés à produire des programmes pour Netflix, moyennant un montant estimé à 100 millions de dollars par plusieurs médias américains, et des podcasts pour Spotify. A cela s’ajoute un partenariat déjà annoncé avec la nouvelle plateforme Apple TV+, en collaboration avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey, qui a décroché l’interview de dimanche avec les époux princiers.

Le couple vaut de l’or et «Oprah» a vendu, selon le Wall Street Journal, cet entretien entre 7 et 9 millions de dollars à CBS, tout en conservant les droits à l’international, source de juteux revenus car une bonne partie de la planète attend ce rendez-vous télévisuel.