Harry et Meghan ont dévoilé le sexe de leur enfant à naître

Lors d’un entretien-choc diffusé ce dimanche soir sur la chaîne CBS, Meghan et Harry ont fait de nombreuses révélations. Après avoir évoqué des faits difficiles comme les pensées suicidaires de l’ancienne actrice, l’inquiétude de la famille royale quant à la couleur de peau d’Archie, la déception du prince Harry concernant son père…, l’interview a également été l’occasion d’annoncer une nouvelle plus joyeuse.

Après la naissance d’Archie en 2019, le couple attend désormais une petite fille. « Avoir un garçon, puis une fille, que peut-on demander de plus ? », a déclaré le prince Harry, ravi. L’annonce de cette grossesse avait été annoncée le 14 février dernier.

Cette bonne nouvelle avait été accueillie avec d’autant plus de bonheur qu’au mois de novembre de l’année dernière, Meghan Markle avait révélé dans le New York Times avoir fait une fausse couche durant l’été 2020. « J’ai su, au moment où je serrais fort mon premier enfant dans mes bras, que j’étais en train de perdre le second », avait-elle écrit.