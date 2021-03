Le prince Harry craignait que l’histoire «se répète», dit-il dans des extraits de son interview avec Oprah Winfrey (vidéos)

Le duc de Sussex a longtemps eu une relation difficile avec les tabloïds britanniques, et a récemment déclaré que la pression de la presse britannique « détruisait ma santé mentale ». « Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis là à vous parler avec ma femme à mes côtés », déclare le prince Harry, tenant la main de Meghan, dans cette interview. « Parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que ça a dû être pour elle (Diana), de traverser ce processus seule toutes ces années », a-t-il ajouté. « Ça a été incroyablement dur pour nous deux, mais au moins nous sommes ensemble ».

Le prince Harry, 36 ans, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020. Le palais de Buckingham a annoncé le 19 février que le couple allait perdre ses derniers titres, notamment les titres militaires du prince auxquels il est très attaché. Meghan Markle, ancienne actrice, perdra ses patronages caritatifs. Harry et Meghan, avec leur fils Archie, vivent dans une luxueuse villa près de Los Angeles, et ont déjà signé des contrats avec les plateformes Netflix et Spotify. Le couple a annoncé le jour de la Saint-Valentin qu’il attendait un deuxième enfant.