Le prince Harry se confie sur son déménagement et sa famille dans une interview inattendue (vidéo)

La vidéo commence fort puisque très rapidement, alors que James Corden décide de servir le thé à son invité à bord du bus, la circulation fait se renverser le plateau sur le prince. Plus tard James Corden appelle tout naturellement Meghan Markle via Facetime pour lui proposer d’acheter la maison du « Prince de Bel-Air ». La proposition n’intéresse pas la princesse : « C’est merveilleux, mais je crois que nous avons fait assez de déménagement ».

C’est à bord d’un bus anglais à deux étages que James Corden, le présentateur du Late Late Show, a fait monter le prince Harry pour une interview un peu particulière à travers les villas de Los Angeles. Le présentateur a voulu faire visiter la ville au prince, fraîchement arrivé en Californie. La vidéo de plus d’un quart d’heure révèle la facette simple et accessible du prince mais aussi de Meghan.

Le départ du couple princier d’Angleterre depuis un an a soulevé beaucoup de question et provoqué à terme, leur retrait de la famille royale et de leurs obligations. Lors de l’entretien, le prince Harry maintient qu’ils « ne se sont jamais éloignés » de la famille royale et on fait « ce que n’importe quel mari ou père ferait » en cherchant à venir vivre aux États-Unis. Pour revenir sur l’année écoulée, le prince explique que cette période pour lui était l’occasion de « prendre du recul plutôt que de démissionner ».

C’est que la situation en Angleterre devenait difficilement soutenable pour Harry : « C’était un environnement vraiment difficile, ce que je pense que beaucoup de gens ont compris. (…) Je n’arrêtais pas de me demander : « Comment faire sortir ma famille d’ici ? ». Mais nous ne nous sommes jamais éloignés de ma famille. Et en ce qui me concerne, quelles que soient les décisions qui sont prises de ce côté-là, je ne m’éloignerai jamais de ma famille ».

Harry aborde aussi sa relation avec Meghan et son fils Archie. Pour lui, continuer de vivre à Londres représentait une pression énorme et « détruisait (sa) santé mentale ».

D’autres anecdotes

James Corden aborde les questions qui taraudent beaucoup de monde et notamment celle de savoir comment « The Crown » est accepté par le couple. Pour Harry : « C’est fictif, mais c’est vaguement basé sur la vérité. Bien sûr, ce n’est pas strictement exact mais cela donne une idée approximative de ce style de vie, de la pression de ce devoir et de ce service qui passe avant la famille et de tout le reste ». Le prince ajoute : « Je suis beaucoup plus à l’aise avec « The Crown » qu’avec ces histoires (inventées par les tabloïds) sur ma famille, ma femme ou moi-même ».

Pour les autres anecdotes, l’entretien nous apprend que le petit Archie a reçu un gaufrier de la part de la reine à Noël. Une attention que le petit garçon adore, puisqu’il a maintenant droit à des gaufres le matin au petit-déjeuner.

Entre le tournage de cette vidéo, au début du mois de février et aujourd’hui, de nouvelles informations sont tombées. Le palais de Buckingham a retiré les derniers titres et patronages du couple royal. Ils gardent tout de même leurs appellations de duchesse et duc de Sussex.