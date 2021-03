Le prince Harry, rebelle comme sa mère Diana

Après des années de relations houleuses avec la presse qui ont culminé avec les attaques teintées selon lui de racisme envers Meghan, une Américaine divorcée et métisse, Harry, 36 ans, a préféré partir à des milliers de kilomètres, quitte à choquer les Britanniques et décevoir la reine.

Henry de Galles est né le 15 septembre 1984 à Londres. Fils cadet de Lady Diana Spencer et du prince Charles, et sixième dans l’ordre de succession au trône, le flamboyant rouquin a gagné très tôt sa réputation. « Les garçons vont bien et apprécient l’école même si Harry se fait sans cesse remarquer », écrivait sa mère au majordome de Buckingham.

Après l’obtention de son A-Level (l’équivalent du baccalauréat), il prend une année sabbatique pendant laquelle il sillonne l’Afrique, l’Argentine et l’Australie. Il travaille notamment au Lesotho pour une association caritative. Revenu au Royaume-Uni, ce grand sportif passionné de rugby intègre la prestigieuse académie royale militaire de Sandhurst en 2005. Les Britanniques mettaient ses écarts sur le compte de la jeunesse jusqu’à cette soirée de 2005, à laquelle le prince a la fâcheuse idée d’arborer une croix gammée sur sa chemise.

Invictus Games

Ses dix ans de vie militaire lui donneront l’occasion de se racheter. « Tout a changé lorsqu’il est devenu soldat. L’armée a fait de lui un homme », a raconté à l’AFP Penny Junor, auteure d’une biographie intitulée « Prince Harry : Frère, soldat, fils ». Il gagne ses galons en Afghanistan lors de deux missions en 2008 puis 2012.

Il s’est plongé dans ses devoirs liés aux nombreuses œuvres caritatives auxquelles tout membre de la famille royale se doit de se consacrer, affectionnant particulièrement les causes que défendait Diana, notamment celle des malades du Sida. Il a aussi créé pour les soldats blessés un événement international à l’image des jeux paralympiques, les Invictus Games, dont la première compétition s’est déroulée en 2014 à Londres.

Côté cœur, il a eu plusieurs amours avant de jeter son dévolu sur Meghan Markle, rencontrée en juillet 2016. Les tourtereaux ont confié être tombés amoureux « au premier regard ». Avec son mariage le 19 mai 2018 puis la naissance de son fils Archie le 6 mai 2019, le prince, assagi, semblait avoir trouvé un équilibre et se prêter plus volontiers à son rôle. Mais des mois de critiques virulentes de la presse contre le couple, et plus particulièrement contre Meghan – surnommée « la duchesse capricieuse » – auront eu raison de sa patience.

Le couple attend désormais son deuxième enfant en Californie, près de Los Angeles, bien loin du palais de Buckingham. Renoncer à son rôle de membre actif de la famille royale a cependant eu un coût : Harry a perdu ses titres militaires, notamment dans les Royal Marines, auxquels il était très attaché. Il a promis de continuer à défendre des causes humanitaires via la fondation Archewell, dont le nom est inspiré de son fils.