«Nous avons fait tout notre possible» pour rester dans la famille royale, estime le prince Harry

Le prince Harry a assuré que son épouse Meghan Markle et lui avaient fait « tout (leur) possible » pour rester au sein de la famille royale, dans une interview accordée à Oprah Winfrey et diffusée dimanche soir sur CBS aux États-Unis.

« Je suis triste que ce qui est arrivé soit arrivé, mais je sais (…) que nous avons fait tout notre possible pour que ça marche », a-t-il affirmé. « Oh mon Dieu, nous avons tout simplement fait tout ce que nous pouvions pour les protéger », a ajouté Meghan Markle, à ses côtés.

Le couple avait annoncé en janvier 2020 qu’il renonçait à son rôle au sein de la famille royale britannique. Une décision qui avait entraîné une réelle cassure entre Harry et le reste de sa famille.