Décès de Patrick Dupond, un surdoué à la vie chaotique

Une étoile de l’opéra est retournée parmi les étoiles. Surdoué, fantasque, Patrick Dupond disait que son art lui avait permis d’exister de la plus belle des façons. Dans une vie chaotique, marquée par des déconvenues et un très grave accident de voiture, la danse était source de sagesse. « La danse m’a donné un cadre et une liberté, le moyen d’exister de la belle façon, faisant du bien et échappant à tous les pièges. Maintes fois, je suis tombé, la danse m’en a sorti. »

Il avait électrisé les plus grandes salles du...