Testé pour vous: les Airpop Active+ Halo

Ce n’est pas demain la veille que nous pourrons nous exclamer « Bas les masques ! ». Mais le choix s’étend. Notamment avec ce modèle, très différent rien qu’au niveau du look. Son matériau, « technique », est plus épais et rigide que les masques chirurgicaux et émaillé de microperforations destinées à faciliter la respiration.

Des trous dans un masque ? Oui, parce qu’il ne constitue pas qu’une première couche de protection. L’objet fonctionne avec un filtre remplaçable. Quatre d’entre eux, emballés individuellement, sont...