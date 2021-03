Une touriste jette un gobelet dans la gueule d’un hippopotame au risque de le tuer (vidéo)

Il a fallu néanmoins qu’elle arrive à l’enclos des tigres pour qu’elle puisse mettre les autorités du parc au courant. Rapidement, un employé est venu en secours à l’animal et heureusement, il a pu retirer le gobelet resté bloqué dans sa gorge malgré ses efforts pour le mâcher.

La touriste en cause a ensuite été identifiée et a ensuite été amenée à s’excuser pour son acte. « Je promets de ne plus le refaire », a-t-elle déclaré. Une plainte a été déposée contre elle mais la police n’a pas encore lancé d’enquête selon le Daily Mail.