«Kaamelott», le film a une nouvelle date de sortie en salles

Attendu, reporté, le film faisait attendre ces fans. Il n’y en a plus pour longtemps. Alors qu’il était attendu en salle pour le 29 juillet 2020, il est désormais prévu pour une sortie en salle le 21 juillet 2021. C’est le distributeur qui a fait part de l’information sur Twitter.

Le film s’intéressera aux personnages, plusieurs dizaines d’années après les événements de la série qui était diffusée sur M6. Le casting sera en grande partie similaire et comprendra bon nombre de « guest stars ». Le film est très attendu et bénéficie de la grande communauté de fans de la série éponyme, même 15 ans après le début de la saga. « Kaamelott » la série a été diffusée de 2005 à 2009.

L’histoire se déroule en 484 lorsque Lancelot a pris le pouvoir et part à la recherche du roi Arthur. Pour réaliser ses stratagèmes et garder son pouvoir, Lancelot va engager des mercenaires. Des anciens chevaliers vont tenter de se lever contre lui. le film compte aussi retourner aux sources de la vie d’Arthur et fera alors voyager les spectateurs à travers la Maurétanie césarienne(aujourd’hui l’Algérie centrale et occidentale), l’Espagne wisigoth ou la partie continentale de la Manche et l’Aquitaine.