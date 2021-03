Anne-Sophie Lapix à la tête d’une nouvelle émission politique avec «0% de clash»

Laurent Guimier précise qu’il s’agit d’un « rendez-vous ambitieux et innovant autour du 20 heures » qui aura pour ambition de se distinguer de tout ce qui existe déjà. C’est pourquoi il y aura « 0% de clash » et aucune « diffusion des tweets à l’antenne ». Une façon de sortir d’éviter les affrontements politiques exacerbés par les réseaux sociaux. « Le temps n’est plus au gadget. Nous testons des pistes : en cela, franceinfo, sur laquelle nous avons une émission politique, est un formidable laboratoire », ajoute Laurent Guimier.

La présentation de cette nouvelle émission est d’autant plus importante vu le contexte. En septembre, la campagne présidentielle battra déjà son plein et ce pour plusieurs mois. L’élection aura lieu en avril 2022, soit dans un peu plus d’un an.