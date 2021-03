À la télé ce soir: «Rire contre le racisme» et «Transcendance» avec Johnny Depp

Vingt artistes se sont donné rendez-vous au Cirque d'hiver, à Paris, pour une grande soirée et vous invitent à rire ensemble contre le racisme. Pour cette occasion particulière, les humoristes se sont lancé le défi de s'amuser de tout. Un show événement présenté par Jean-Luc Lemoine, Nadège Beausson-Diagne et Donel Jack'sman. Tous ont répondu présent à l'invitation et vous offrent un joli medley de sketches inédits et des sketches issus de leur spectacle. Un seul mot d'ordre : rire de concert contre le racisme. France 2, en partenariat avec SOS Racisme et l'UEJF, se mobilise ainsi pour proposer une grande soirée placée sous le signe du rire ensemble et de la liberté d'expression.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les figures de l’ombre », à 20h25 sur RTL-TVI - Trois étoiles

On ne le répétera jamais assez : le cinéma US atteint le vrai sommet de son savoir-faire quand il évoque avec soin un fait historique marquant, et mieux encore quand il est méconnu. Une œuvre à la fois rédemptrice et valorisante dans son propos, et d’un classicisme que la grande physicienne de couleur de la Nasa, Katherine Johnson, a dû apprécier sans réserve avant sa disparition l’an dernier, à l’âge de 101 ans.

« Un cœur en hiver », à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

Ce thriller sentimental tout en finesse autour d’Emmanuelle Béart se distingue par son ambiance musicale naturellement violoneuse empruntée pour l’essentiel à l’œuvre de Maurice Ravel dont la biographie a d’ailleurs servi de terreau. C’est la transposition à la bourgeoisie contemporaine qui rend le film un peu artificiel.

« Agents presque secrets », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Dwayne Johnson, alias The Rock, joue une fois de plus la carte de l’autodérision, laquelle ne lui va vraiment pas si mal dans ce « buddy movie » sans aucune prétention, si ce n’est l’accumulation de morceaux de bravoure truffés de gros gags visuels hilares également orchestrés autour de l’humoriste Kevin Hart, dont le doublage est parfaitement assuré en V.F. par le Martiniquais Lucien Jean-Baptiste…

« Fonzy », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

Le fidèle – mais pas vraiment utile… – remake du « Starbuck » québécois de Ken Scott avec Patrick Huard dont le rôle de père involontaire de 533 rejetons in vitro est repris par José Garcia. À recommander surtout à ceux qui n’ont pas vu l’œuvre originale.

«Lolo», à 23h10 sur C8 - Une étoile

Après son biopic sur la sanglante « Comtesse » Bathoiry, son cocasse « Slylab » et « Two Days in New York », l’actrice et auteure franco-américaine est de retour au bercail parisien avec cette comédie inattendue quoique plutôt dans l’air du temps, avec Dany Boon en souffre-douleur un peu caricatural d’un Vincent Lacoste qui ne l’est certainement pas moins ! Et une Karin Viard n’en ratant pas une dans un registre nymphomane.