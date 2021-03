Pour les Britanniques, Harry et Meghan ont trahi

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle atteignent des records d’impopularité auprès des Britanniques après leur interview confession à la télévision américaine et leurs accusations de racisme, selon un sondage publié outre-Manche cette semaine. Selon cette enquête réalisée par l’institut YouGov sur 1.664 adultes, les Britanniques sont pour la première fois plus nombreux à avoir une opinion négative (48 %) du prince Harry, 36 ans et sixième dans l’ordre de succession à la couronne, que positive (45 %). Et 31 % seulement des sondés ont une opinion positive de Meghan...