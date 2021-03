Rififi entre la production de «Koh-Lanta» et «Quotidien»

Tous les jours, les fidèles de « Quotidien » attendent la chronique qui détourne les scènes les plus drôles de la télévision : « Le Canap », présenté par Etienne Carbonnier. Vu que la nouvelle saison de « Koh-Lanta » vient de démarrer, il était quasiment certain que ce dernier allait s’en donner à cœur joie. Sauf que… non ! Ce n’est pas l’envie qui lui manquait mais il a été amené à renoncer à ce projet.

En cause : une mauvaise compréhension entre productions ?

Etienne Carbonnier, déçu de ce refus, n’a pas manqué à mettre les téléspectateurs au courant de cette entrave étonnante. « Alors aujourd'hui on avait prévu de débriefer Koh-Lanta, qui a commencé ce week-end, mais cette saison la production ne nous autorise plus. Ils ne veulent plus trop jouer le jeu », déclare-t-il. « Du coup, on va plutôt parler de The Voice », dit-il avec un petit regret.