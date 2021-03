Air de familles: trotteur... ou pas

Le trotteur permet au bébé de se déplacer seul, en position debout, suspendu dans une sorte de nacelle à roulettes. Pratique et ludique à la fois, ce n’est pourtant pas une bonne solution pour permettre à l’enfant d’acquérir une certaine autonomie dans son apprentissage de la marche. De nombreux professionnels de la santé estiment en effet que non seulement c’est un objet dangereux mais qu’en plus il ne favorise pas l’apprentissage de la marche. Si l’on en croit les données compilées par les services d’urgence des hôpitaux européens durant ces vingt dernières années, les trotteurs sont...