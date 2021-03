Des animaux maltraités dans Koh-Lanta? TF1 dans le collimateur

Dans une lettre adressée au PDG de TF1, l’association demande : « de ne plus diffuser des scènes d’une telle barbarie et de se positionner contre la souffrance animale ». Elle ajoute qu’il est de la responsabilité de la chaîne de ne pas « torturer et tuer des animaux à l’écran ».

Pour l’association le risque est grand, notamment auprès des enfants, de montrer ces scènes « cruelles ». Elles pourraient leur faire penser que ces scènes relèvent du « divertissement » et qu’il est alors normal d’avoir ces comportements envers les animaux. L’association dénonce une pratique « immorale d’attirer les téléspectateurs » via ces scènes mises en avant dans l’émission. La lettre continue comme suit : « Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la banalisation de la cruauté envers des individus innocents et vulnérables ». L’émission de vendredi dernier a rassemblé plus de 5,7 millions de téléspéctateurs, un nombre très important.