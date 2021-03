Manneken Pis a enfilé son costume de «Covid Boy» (photos)

La garde-robe du plus célèbre petit homme de Bruxelles vient de s’agrandir. Manneken Pis a en effet reçu son premier tout nouveau costume de 2021, le 1.054e de sa collection, ce jeudi matin, rapporte Belga. Et évidemment, ces nouveaux habits, remis un an après le premier lockdown instauré en Belgique, collent à la situation actuelle, car Manneken Pis est habillé en « Covid Boy ».

Il porte donc des vêtements de protection contre le coronavirus. Le costume se compose d’une combinaison anti-Covid avec le logo de la ville de Bruxelles, de chaussures d’hôpital, d’un masque FFP2, de gants rouges, d’une ceinture et d’un petit sac contenant un distributeur de gel hydroalcoolique et un mètre ruban pour assurer la distance sociale d’un mètre et demi.

La petite statue fait donc maintenant partie du groupe des « Covid Boys », initié par Oscar Briou et Grégoire De Vos. Depuis la crise du coronavirus, les deux hommes patrouillent dans les rues de Bruxelles vêtus de leur combinaison afin de sensibiliser, avec humour, les Belges aux mesures sanitaires. « Nous sommes honorés que Manneken Pis endosse notre costume, car les plus petits gestes peuvent mettre un terme aux plus grandes tragédies », ont commenté de matin les « Covid Boys », présents lors de la découverte du costume de Manneken Pis.